Dieser Moment ließ ihn alles überdenken! Howard Stern (65) ist seit vielen Jahren Radio-Journalist und in den USA so was, wie eine Legende. Er interviewte Stars wie Robin Williams (✝63) und Alec Baldwin (61). In diesem Job ging er voll auf, bis er im Jahr 2017 einen echten Gesundscheitsschock erlebte. Während einer Untersuchung äußerten Ärzte damals den Verdacht auf eine Krebserkrankung. In einem Interview sprach der Entertainer nun erstmals offen über diese schwere Zeit und wie sie ihn verändert hat.

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter erklärte Howard, dass er vor zwei Jahren um sein Leben bangte. Während eines Routine-Termins hätten Mediziner festgestellt, dass die Anzahl seiner weißen Blutkörperchen sehr niedrig gewesen sei und daraufhin ein Wachstum an seiner Niere entdeckt – ihre erste Vermutung: Dabei handele es sich mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent um Krebs. Für den Moderator ein wahrer Albtraum, wie er im Interview zugab: "Alles, was ich dachte war: Ich werde sterben. Ich hatte verdammt Angst". Nach einer Gewebeprobe gab es dann aber Entwarnung, denn es war nur eine Zyste.

Doch obwohl es falscher Alarm war, fasste der 65-Jährige einen Entschluss. Er will seine Prioritäten neu ordnen. "Ich wusste nicht, was wichtig war, und es gab keinen Platz für irgendjemanden auf dem Planeten", erklärte er. Er habe sich vorgenommen, ein besserer Vater für seine drei Töchter und ein besserer Ehemann für seine Frau Beth zu sein. "Ich bin gerade an einem Punkt, an dem ich mir überlege, wie ich den Rest meines Lebens verbringen will", stellte der einstige America's Got Talent-Juror klar. Sogar über den Ruhestand habe er schon nachgedacht.

Getty Images Howard Stern zu Gast bei "Late Night With Jimmy Fallon"

Getty Images Howard Stern, Radio-Moderator

Getty Images Howard Stern und seine Frau Beth bei einer Gala

