Woche für Woche geben die Kandidatinnen bei Germany's next Topmodel nicht nur bei den Shootings und Entscheidungs-Walks alles, sie kämpfen auch um waschechte Jobs. Aber gibt es für die auch eine waschechte Bezahlung? Ex-Teilnehmerin Klaudia Giez (22) verrät Promiflash: "Die Leute, die die Jobs bekommen, erhalten selbstverständlich auch das Geld." Die finanzielle Entlohnung erfolge meist nach dem Finale. Das war allerdings nicht in jeder GNTM-Staffel so!



