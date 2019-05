2017 fühlte sich Neele Bronst (22) bei Germany's next Topmodel nicht so dargestellt, wie sie wirklich ist. Promiflash verrät sie nun, zwei Jahre später, dass diese TV-Erfahrung sie bis heute beeinflusst: "Auf jeden Fall! Also ich hab auf jeden Fall, wenn ich Drehtage habe oder sowas, dass ich dann nervös werde, dass ich teilweise auch ein bisschen unsicher werde und Panik habe, wie kommt das rüber, was ich sage."



