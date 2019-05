Philipp Stehler (30) erlebt gerade schwere Stunden! Seit Monaten leidet der ehemalige Bachelorette-Boy unter einer chronischen Darmentzündung. Seine Krankheit hat jetzt einen absoluten Tiefpunkt erreicht: Der Fitness-Fan mit den stechend blauen Augen leidet unter starken Schmerzen und kann weder essen noch trinken. Sein letzter Ausweg: ein operativer Eingriff! "Mir geht's echt schlecht so! Ich bin gerade, glaube ich, in der schwersten Phase meines Lebens", erklärte er seinen Instagram-Followern mit Tränen in den Augen aus dem Krankenhausbett.



