Was für eine Überraschung! Sophia Vegas (31) verkündete gerade auf Instagram, dass sie sich mit ihrem Partner Daniel Charlier verlobt hat. Der Vater ihrer kleinen Tochter Amanda stellte ihr während eines romantischen Mailand-Kurztrips zu zweit die Frage aller Fragen. Und glücklicher könnte eine Frisch-Verlobte wohl wirklich nicht strahlen: "Ich fühle mich reich. Ich habe dich an meiner Seite, was mich zur reichsten Frau auf der Welt macht", schwärmte sie nur wenige Stunden später im Netz.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de