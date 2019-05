In der vierten Folge des Staffelfinales von Game of Thrones ging es ungewohnt ruhig zu: Die Schlacht gegen die weißen Wanderer war gewonnen – Familien mussten sich von ihren Lieben und Krieger von ihren Weggefährten verabschieden. Auch Serien-Liebling Jon Schnee (Kit Harington, 32) sagte dem einen oder anderen Freund Lebewohl, um in Königsmund für Daenerys Targaryen (Emilia Clarke, 32) um den eisernen Thron zu kämpfen. Dabei dürfte den Fans in dieser Folge besonders eine Trennung böse aufgestoßen sein: Jon ließ seinen Schattenwolf Ghost zurück – und das, obwohl dieser ihn schon seit Beginn des Fantasy-Epos begleitet und beschützt hatte. Doch warum war dieser Abschied so emotionslos?

Der Auslöser für die wenig spektakuläre Trennung, bei der Jon nicht einmal Tränen vergoß, war offenbar technischer Natur, wie HBO Serien-Regisseur David Nutter gegenüber Insider verriet. Das Produktionsteam habe die vierte Episode auf 78 Minuten herunterschneiden müssen, da die Folgen der finalen Staffel eine Länge von 80 Minuten nicht überschreiten sollten. Aus diesem Grund sei schlicht nicht genügend Zeit für ausschweifende Emotionen und Abschiedstränen gewesen.

Auf Twitter machte die Community ihrem Unmut über die Szene Luft. "Jetzt hoffe ich, dass Cersei gewinnt, wo Jon sich nicht mal von seinem Tier Ghost verabschieden kann", war nur einer der empörenden Kommentare. Ein Fan war sogar so sauer, dass er schrieb: "Ich werde Jon nie vergeben." Mit einem Instagram-Post bemühte sich Jon-Darsteller Kit offenbar darum, die Wogen zu glätten: Er veröffentlichte ein Foto, das ihn kuschelnd mit seinem tierischen Kollegen zeigt.

Kit Harington als Jon Schnee in "Game of Thrones"

Kit Harington, Schauspieler

Kit Harington und Iain Glen in "Game of Thrones"

