Jasmin Veit Cadete Rosado ist wieder in der Klinik. Erst vor wenigen Tagen filmte sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin aus der Psychiatrie. Dort landete sie, weil sie die Haustür ihrer Mutter abgefackelt hatte. Nun zeigt sie sich auf Instagram erneut in der Einrichtung und erklärt: "Ich wurde von der Kripo hier reingesteckt, weil ich Selbstmordgedanken habe. Wer auch immer das der Kripo geschickt hat, ich bin auf jeden Fall ausgetickt in einer Audio und dann haben die mich festgenommen."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.



