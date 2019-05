Model Yara-Sophie flog schon in der ersten Folge von Germany's next Topmodel aus der Show. Im Interview mit Promiflash erinnert sich die Influencerin jetzt noch einmal an ihre Zeit beim Format zurück. Sie weiß genau, wonach Heidi Klum (45) und die Produktion die Kandidatinnen eigentlich auswählen: "Was oder wer bringt Einschaltquoten? Das ist die Frage, nach der alle Entscheidungen getroffen werden und das ist das Prinzip einer jeden Show – so funktioniert Fernsehen nun mal."



