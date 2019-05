Seitdem Mario Adrion und Kandidatin Tatjana bei einem Germany's next Topmodel-Shooting vor laufender Kamera knutschten, fragen sich viele Fans, ob zwischen den beiden auch privat etwas läuft. Zwar möchte sich die Leipzigerin auf Promiflash-Anfrage nicht äußern, dafür meldet sich Mario jetzt aber via YouTube zu Wort. So viel ist schon mal klar: Er leugnet eine beginnende Romanze mit der Schönheit nicht!



