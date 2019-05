Erschütternde Neuigkeiten von YouTuberin Sabrina Kreja! Seit mittlerweile zwei Jahren ist die brünette Beauty schon mit dem Influencer Cheng Loew zusammen – im April verkündeten die beiden sogar, dass sie ein Baby erwarten. Doch auf die fröhliche Nachricht folgt jetzt, nur wenige Wochen später, ein riesiger Schock: Im Netz verkündet die Mama in spe, dass sie an Hautkrebs erkrankt ist!

"Das war so krass für mich, das zu hören – ich habe halt null damit gerechnet", erzählt die 29-Jährige in einem Video auf YouTube. Wegen einer Stelle an der Oberlippe sei sie zunächst zu ihrem Hausarzt gegangen. Nach der Überweisung an einen Spezialisten habe Sabrina dann die Krebs-Diagnose erhalten. "Das ist eine bösartige Krebsart, weil er das Gewebe angreift und immer größer wird", führt sie weiter aus.

Ihre Lebensfreude will sich die Bald-Mama durch den Befund aber anscheinend nicht nehmen lassen. "Das Gute ist, dass es halt in sehr seltenen Fällen streut", sagt sie. Darüber freue sie sich sehr – sie wolle schließlich auch immer das Positive sehen.

Instagram / chengloew YouTube-Stars Cheng Loew und Sabrina Kreja, April 2019

Anzeige

Instagram / chengloew Cheng Loew, YouTube-Star

Anzeige

Instagram / sabibo Sabrina Kreja, YouTuberin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de