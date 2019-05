The Big Bang Theory-Fans müssen jetzt ganz stark sein! Bereits im vergangenen August gaben die Macher der Sitcom das endgültige TV-Aus der Serie bekannt. Nach der zwölften Staffel müssen sich die Zuschauer somit für immer von den sympathischen Nerds verabschieden. Wer das bisher nicht so recht glauben wollte, kann sich jetzt mit eigenen Augen davon überzeugen: Johnny Galecki (44) alias Dr. Leonard Hofstadter teilte auf Instagram nun ein Video, das den Abbau des Sets nach der allerletzten Episode dokumentiert. In dem Clip sieht man, wie Mitarbeiter den langjährigen Arbeitsplatz von Johnny und seinen Show-Kollegen Stück für Stück abbauen.



