Seit wenigen Tagen sind Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) stolze Eltern eines Sohnes. Erst kürzlich präsentierten die beiden ihren Engel der Öffentlichkeit und verrieten kurz darauf den Namen ihres Sprosses: Archie Harrison Mountbatten-Windsor! Für viele Royal-Fans eine Überraschung – doch ganz so unbekannt dürfte dieser Name nicht sein. Prinz George (5) stellte sich vor vier Monaten nämlich bereits mit diesem Namen schon einmal einer Britin vor. Inspirierte er damit also ein Stück weit Harry und Meghan?



