Wie kommt der Name Archie Harrison bei den Promis an? Am Montag wurde das erste gemeinsame Kind von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) geboren – zwei Tage später präsentierten die frischgebackenen Eltern ihr Söhnchen dann der ganzen Welt. Kurz darauf folgte auch die Verkündung des Namens: Der royale Wonneproppen hört ungewöhnlicherweise auf Archie. "Ich glaube, Harry und Meghan haben wirklich darüber nachgedacht, warum er so heißen sollte und woher der Name kommt. Ich finde das schön", zeigte sich Model Lilly Becker (42) im Interview mit Promiflash begeistert.



