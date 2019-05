So geht Timur Bartels (23)' Freundin mit dem ganzen Wirbel um! Spätestens seit seiner Rolle in der Erfolgssendung Club der roten Bänder hat der Schauspieler etliche Fans. Wie das wohl so ist, an der Seite eines TV-Stars zu leben? Promiflash hakt beim Bunte Faces Award mal bei seiner Partnerin Michelle nach, wie sie Timurs Bewunderer händelt: "Die ganzen Fan-Anfragen und Mädchen und so was – das lass ich einfach an mir abprallen."



