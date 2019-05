Patricia Blanco (48) plaudert erstmals über den neuen Mann in ihrem Leben! Nach der Trennung von Nico Gollnick (29) im September datet das TV-Sternchen wieder jemanden. Im Gespräch mit Promiflash verrät die 48-Jährige nun, dass er Christoph heißt und genauso alt wie sie selbst ist. Über ihren Beziehungsstatus sagt Patricia: "Der hatte mich eigentlich darüber aufgeklärt, dass wir jetzt in einer Beziehung sind. Dann fragte ich ihn: ‘Ach, wir sind jetzt in einer Beziehung? Das ist hochinteressant.’ Das weiß ich noch nicht, aber er sieht das jetzt so."



