Theresia Fischer kann es kaum erwarten, vor den Traualtar zu treten! In wenigen Wochen wird die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin ihren Verlobten Thomas Behrend heiraten. Das Nachwuchsmodel ist bereits mächtig im Hochzeitsfieber – das zeigte sich auch schon im Promiflash-Interview im vergangenen April, wo Theresia von ihrer anstehenden Heirat schwärmte: "Das ist einfach der schönste und größte Tag in deinem Leben und der wird einfach richtig toll zelebriert!"



