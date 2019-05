Isabell Horn (35) springt ihrem Partner Jens Ackermann zur Seite! Die ehemalige GZSZ-Darstellerin ist zum zweiten Mal schwanger und bekommt nach Töchterchen Ella jetzt einen Sohn. Ihre Fans hält sie dabei oft mit Baby-Updates auf dem Laufenden – doch manche Neuigkeit sorgte in der Vergangenheit für Fragezeichen bei Isabells Followern. So auch, dass ihr Lebensgefährte sie angeblich nie zu einem Ultraschall begleiten würde. "Er ist einfach viel am Arbeiten und das war für mich vollkommen okay, dass er nicht bei jedem Arzttermin dabei ist", klärt sie im Promiflash-Interview auf.



