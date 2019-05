Beim Dreh von "John Wick: Kapitel 3" kam es zu ein paar tierischen Lachern! Ab dem 23. Mai flimmert der dritte Teil der erfolgreichen Action-Reihe über die Kinoleinwände. Neben den Darstellern Keanu Reeves (54), Halle Berry (52) und Co. spielen dieses Mal auch einige Vierbeiner wie Hunde und Pferde in dem Streifen mit – kein leichtes Unterfangen, wie "John Wick"-Star Keanu und Regisseur Chad Stahelski jetzt bei der Pressekonferenz ausplauderten: ”Jemand ist in Pferdeäpfeln ausgerutscht.”



