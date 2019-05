So sehr hat Germany's next Topmodel sich über die Jahre verändert! Derzeit flimmert bereits die 14. Staffel von Heidi Klums (45) Erfolgssendung über die TV-Bildschirme. Seit den Anfängen der Show gibt es mittlerweile etliche Neuerungen! Für Promiflash fasst Ex-Kandidatin Louisa Mazzurana, die vor neun Jahren in der fünften Season ihr Glück versucht hatte, jetzt ein paar Veränderungen zusammen: “Heute ist ja schon alles sehr pompös geworden, sehr mit Entertainment-Faktor, mit Show-Faktor, es sind sehr aufwendige Locations und die Mädels werden immer zurechtgemacht", erklärt die Beauty beispielsweise.



