Katie Price (40) außer Rand und Band! Das einstige Glamour-Girl ist bekannt für seine prallen Kurven, seine Alkohol-Eskapaden und seine unzähligen Besuche beim Beauty-Doc. Am Donnerstagabend hat sich das ehemalige Boxenluder mal wieder von seiner exzessiven Seite gezeigt. In einem Londoner Klub entblößte die Gastjurorin einer schwulen Porno-Idol-Show nicht nur ihre Brüste, sondern ließ auch ihre Nippel von einer Drag Queen ablecken!

Wie Mirror berichtet, trauten die Besucher im Heaven ihren Augen kaum, als Katie auf der Bühne ihren neongelben Pullover hochzog und sich oben ohne zur Schau stellte. Dabei sollte sie eigentlich nur die Kandidaten der Show beim Strippen beurteilen. Eine Aufgabe, in der sie derart aufging, dass sie offenbar selbst Lust bekam, Haut zu zeigen – wie die neuesten Bilder beweisen. Dass die fünffache Mama ihre Brüste dann auch noch der Zunge eines Transvestiten hinhielt, war wohl der Höhepunkt der ausgearteten Performance.

Möglicherweise waren bei Katie in der Partynacht noch mehr Emotionen hochgekocht. Via Twitter entschuldigte sie sich am Freitagmorgen bei ihrem Ex-Mann Peter Andre (46) für die zahlreichen Auseinandersetzungen: "Ja, ich habe ein paar Dinge gesagt, aber ich war aufgebracht und hatte keine bösen Absichten. Pete und ich lieben uns sehr. Es tut mir leid, wenn ich dich verletzt habe, Pete."

WENN Katie Price und eine Drag-Queen im Mai 2019 in London

WENN Katie Price und ein Partygänger im Mai 2019 in London

Getty Images Peter Andre und Katie Price im Februar 2009

