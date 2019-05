Schon seit zehn Jahren ist Simone Thomalla (54) mit Handballer Silvio Heinevetter (34) zusammen – und immer noch superhappy. Beim Deutschen Filmpreis 2019 verriet die Schauspielerin nun gegenüber Promiflash, weshalb sie auch nach so langer Zeit noch so verliebt sind: "Weil wir nicht täglich aufeinanderhängen, glaube ich. Weil Alltag kann, glaube ich, auch sehr viel kaputt machen." Das wird sich auch in naher Zukunft erst mal nicht ändern: Der 34-Jährige wechselt in der kommenden Saison seinen Verein und zieht für den Bundesligisten Melsungen nach Hessen.



