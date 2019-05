Lisa G. (22) nahm 2014 als schlanker Teenager an der neunten Staffel von Germany's next Topmodel teil. Nach der Casting-Show hatte sie eine Mega-Transformation hingelegt und sich in drei Jahren ganze 15 Kilo Muckis antrainiert. Nun offenbarte die 22-Jährige: Sie sei damals nicht einfach nur schlank gewesen, sondern habe acht Kilo Untergewicht gehabt. Zu dieser Zeit hatte Lisa auch mit gesundheitlichen Beschwerden zu kämpfen: "Mir war echt immer schwarz vor Augen. Ich konnte gar nicht richtig Sport machen. Früher in der Schule hatte ich immer Probleme beim Laufen. Mir war direkt schwindelig", verriet das Fitness-Model im Gespräch mit Promiflash.

