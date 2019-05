2006 eroberte Bahar als Mitglied der erfolgreichen Popstars-Band Monrose die Charts! Aber schon 2011 endete der gemeinsame Weg für die gebürtige Freiburgerin und ihre Band-Kollegen Senna Gammour (39) und Mandy Capristo (29). In der Zeit danach veränderte sich nicht nur Bahars Leben, sondern auch ihre Figur: Die 30-Jährige rutschte von Kleidergröße 38 auf 44. Sie selbst ist megazufrieden mit ihrer kurvigen Figur, doch in einem Punkt bringt sie ihr auch Schwierigkeiten: Im Liebes-Leben stehen ihre weiblichen Rundungen meist im Weg, wie sie im Bunte-Interview verrät: "Gerade heutzutage, wo sich Männer immer ihre Dosis ‘perfekte Frau’ auf Instagram und Co. abholen, geht man als normale Frau schon mal unter."



