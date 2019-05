Trotz ihres Teenager-Alters sind Lisa und Lena (16) bereits sehr beschäftigt: Bis vor Kurzem waren sie sehr erfolgreiche Tik-Tok-Stars, sie haben eine Ausbildung zu Tanzpädagoginnen begonnen, sie moderieren Veranstaltungen wie The Dome und zuletzt standen sie sogar als Schauspielerinnen vor der Kamera. Aber was machen die 16-Jährigen, wenn sie doch mal einen freien Sonntag haben? "Tatort schauen" – "Und wir gehen in die Kirche am Morgen", verrieten die Zwillinge gegenüber Promiflash.



