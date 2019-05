Fit, fitter, Theresia Fischer! Die quirlige Blondine sorgte während ihrer Germany's next Topmodel-Teilnahme für besonders viel Aufsehen: Ihr fröhliches, liebenswertes Wesen und ihr außergewöhnlicher Look katapultierten sie immerhin auf einen stolzen elften Platz der diesjährigen Staffel der Castingshow von Heidi Klum (45). Für ihre Model-Qualitäten tut die Schönheit auch ordentlich was: Auf Instagram gibt sie jetzt ihr Power- und Figur-Geheimnis preis!



