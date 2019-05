Shirin David (24) ist in aller Munde! Vor fünf Jahren begann ihre Karriere auf YouTube. Mittlerweile ist sie auch als Musikerin erfolgreich und landete bisher mit jedem ihrer Songs ganz weit oben in den Charts. In den dazugehörigen Musik-Videos schlüpft sie gerne mal in unterschiedliche Rollen – trotzdem ist die 24-Jährige sich bewusst, wer sie ist und wo sie herkommt: “Ich heiße Barbara Shirin. Ich bin Babsi aus Bramfeld. Das wissen voll viele”, erklärte die Sängerin im Gespräch mit Promiflash auf ihrer Geburtstagsparty in Berlin.



