Ihr After-Baby-Body kann sich sehen lassen! Erst vor wenigen Wochen hatte Eva Longoria (44) mit Schnappschüssen im Netz bewiesen: Nur rund zehn Monate nach der Geburt ihres Söhnchens Santiago ist die Schauspielerin wieder in Bestform. Von überflüssigen Pfündchen ist keine Spur mehr zu sehen. Jetzt wurde der Ex-Desperate Housewives-Star auf sein Traumbody-Geheimnis angesprochen. Darauf hatte Eva eine klare Antwort parat: harte Arbeit!

Am Rande des “The Global Gift Foundation USA’s Empowerment Luncheon” hakte Hollywood Life bei Eva nach, wie sie ihre Bikinifigur so schnell wieder zurückbekommen habe. Darauf reagierte die Hollywood-Schönheit mit jeder Menge Humor: "Ich esse Luft und reiße mir den Arsch auf." Offenbar hat aber auch ihr Sohnemann die Fingerchen mit im Spiel: "Ich möchte für meinen Sohn gesund sein. Aber jetzt passen meine Klamotten wieder", verriet die 44-Jährige lachend. Auch der Verzicht auf Alkohol habe sie gesundheitlich weitergebracht. "Ich habe so viel mehr Energie", schwärmte Eva. Dazu komme, dass ihre Haut reiner aussehe.

Aktuell soll Eva jeden Tag im Fitnessstudio schwitzen, um ihre Kurven in Form zu bringen. Auf ihrem Instagram-Account offenbarte sie auch den Grund für die anstrengenden Workouts: Sie will fit für das Filmfestival in Cannes werden! Ob sich ihr Training ausgezahlt hat, wird sich schon bald zeigen. Die Internationalen Filmfestspiele finden vom 14. bis 25. Mai in Cannes statt.

Getty Images Eva Longoria bei den Billboard Music Awards 2019

Getty Images Eva Longoria, Hollywood-Star

Getty Images Eva Longoria, Schauspielerin

