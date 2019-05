Sie will den Hinterbliebenen helfen! In den vergangenen Monaten hatte Katie Price (40) immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Zuletzt machten die Nachrichten um den riesigen Schuldenhaufen des Ex-Boxenluders die Runde. Um diesen endlich abzubezahlen und ihre Karriere wieder in Gang zu bringen, hat die britische Kultblondine jetzt einen neuen Schlachtplan entwickelt: Katie will für umgerechnet 5.790 Euro pro Auftritt auf Beerdigungen singen.

Wie ein Insider gegenüber The Sun ausplauderte, scheint die fünffache Mutter daran interessiert zu sein, ihr Sängerinnen-Standbein weiter auszubauen – und dafür zieht Katie sogar auch Beisetzungen in Betracht. Laut der Quelle wolle sie dafür 5.000 Pfund verlangen: "Sie möchte gerne kommen und ein paar ausgewählte Lieder singen." Die Hinterbliebenen sollen dabei die Liste der Songs bestimmen. Zumindest der Informant scheint von der Idee der 40-Jährigen recht angetan zu sein: "Wenn sie ein paar Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann, wieso nicht?" Katie selbst äußerte sich bisher noch nicht zu den Gerüchten.

Ihr Stimmchen hat die Reality-Darstellerin zuletzt bei der G-A-Y Porn Idol Night in einem Londoner Club zum Besten gegeben. Allerdings dürfte den meisten keinesfalls etwa ihre Gesangseinlage in Erinnerung geblieben sein: Katie entblößte auf der Bühne nicht nur ihre Brüste – sie ließ sich ihre Nippel auch von einer Dragqueen ablecken.

Getty Images Katie Price in London

Getty Images Katie Price im Oktober 2017

WENN Katie Price und eine Drag-Queen im Mai 2019 in London

