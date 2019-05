Am 22. April ist Jack Avery zum ersten Mal Papa geworden – und das im Alter von gerade einmal 19 Jahren. Die Freude über sein neues Familienglück teilte der Why Don't We-Sänger pünktlich zum Muttertag auf Instagram: "Es hat mein Leben für immer auf die bestmögliche Weise verändert." Jetzt möchte der Musiker seine Tochter Lavender May der ganzen Welt zeigen.



