Diese Aussage dürfte viele Fans überraschen: Betty Taube-Günter (24) wurde 2014 durch Germany's next Topmodel bekannt. Seitdem ergattert Heidi Klums (45) ehemaliger Schützling einen Laufsteg-Job nach dem anderen. Im Promiflash-Interview gab die 24-Jährige aber zu, dass sie mit ihrem Kapital – ihrer Figur – nicht immer zufrieden ist: "Ich fühle mich einfach nicht so ganz wohl in meinem Körper. Es gab halt Zeiten, wo ich echt Sport gemacht habe, wo ich durchtrainiert war."



