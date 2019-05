Am Samstagabend gab Michael Wendler (46) sein erstes Konzert in Deutschland in diesem Jahr. Die 2.000 Fans in der Turbinenhalle in Oberhausen wollten laut Bild aber nicht nur den Schlagersänger bejubeln. "Wir woll'n die Laura seh'n", sollen die Zuschauer wie wild gebrüllt haben. Diesen Wunsch erfüllte ihnen der Wendler allerdings nicht – die Freundin des Entertainers musste backstage warten und durfte nicht zu ihm auf die Bühne. Warum? Dazu möchte Michael keinen Kommentar abgeben!



