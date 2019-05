Seit Ende September spielt Yannik Meyer bei Unter uns mit – und in seiner Rolle als Conor Weigel mischt der Blondschopf die Schillerallee ordentlich auf! Vor Kurzem beginnt der Sportler eine Affäre mit Eva (Claudelle Deckert, 45). Doch Eva ist eigentlich mit Till (Ben Ruedinger, 43) verheiratet – Conors Papa. Die Blondine geht also mit ihrem Stiefsohn ins Bett! Was sagt Yannik zu der pikanten Storyline? "Ich habe mich darauf gefreut – auf die schauspielerische Herausforderung, aber mir war schon klar, dass es etwas ist, das sehr polarisiert. Es ist moralisch ein sehr fragwürdiges Thema", erklärte er gegenüber Promiflash.



