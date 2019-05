Glück im Job, Pech in der Liebe – das könnte auch auf Diana zur Löwen zutreffen. Erst vor Kurzem wurde die Influencerin mit dem Young Icons-Award in der Kategorie Podcast ausgezeichnet, doch das mit der Liebe will bei der Hessin offenbar nicht so recht klappen. Im Interview mit Promiflash beim Kick Off Place to B-Event im Rahmen der Aktion #MEGA plauderte die blonde Beauty ganz offen darüber, woran das liegen könnte: "Ich bin ja auch selbstständig und wenn man selbstständig ist, dann arbeitet man natürlich auch sehr viel und zu den verschiedensten Zeiten und auch am Wochenende. Und damit muss natürlich ein Mann auch erstmal klarkommen."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de