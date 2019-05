Loris Karius (25) und Sophia Thomalla (29) sind ein Herz und eine Seele. Seit einem guten halben Jahr sind der Torwart und die Schauspielerin nun ein Paar. Aber die gebürtige Berlinerin hat eine Angewohnheit, die dem Sportler nicht ganz so gut gefallen dürfte. Sie greift ab und an zur Zigarette. Doch was sagt der Fußballprofi zu diesem Laster? "Nein, ich bin 30. Der muss mich auch ein bisschen machen lassen, was ich will", verriet das Model im Gespräch mit Promiflash bei der VIP-Eröffnung des IQOS-Stores im Alexa.



