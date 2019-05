Die Fans von Estefania Wollny (17) mussten am vergangenen Montag ganz stark sein: Die Blondine postete auf ihrem Instagram-Account ein Foto ihres Arms, in dem eine Infusionsnadel steckte. Zum Bild veröffentlichte sie rührende Worte und bedankte sich bei ihren Fans für die zahlreichen Genesungswünsche. Estefanias aktueller Gesundheitszustand ist bislang noch unklar – doch die ehemalige DSDS-Teilnehmerin versprach ihren Fans, bald in einem Statement zu erklären, wie es ihr gehe.



