Sie sorgen weiterhin für reichlich Gesprächsstoff! Vor Kurzem veröffentlichte Michael Wendler (46) erste Aufnahmen aus seinem neuesten Musikvideo, auf denen sich seine Freundin Laura Müller knapp bekleidet auf einem Motorrad rekelt – seine Fans zeigten sich von diesen Einblicken jedoch alles andere als begeistert. Nun hat sich der Sänger erstmals selbst zu den negativen Reaktionen rund um den Clip geäußert und verraten: Er kann die ganze Aufregung überhaupt nicht verstehen!

"Wenn man mal ehrlich ist, dann ist da gar nicht so viel Drama dran", findet der "Sie liebt den DJ"-Interpret im Interview mit RTL. Für den Songwriter scheint die knappe Bekleidung seiner Herzdame halb so wild zu sein – vor allem im Vergleich zu anderen Musik-Videos: "Ich glaube, da gibt es ganz andere Videoclips, die viel sexistischer sind, die viel mehr Haut zeigen." Wollte der Schlagerstar vielleicht sogar ganz bewusst einen Clip produzieren, der so sehr polarisiert? Über den aktuellen Wirbel um die Aufnahmen scheint er jedenfalls nicht ganz unglücklich zu sein: "Laura hat auf jeden Fall die Aufmerksamkeit erzielt, die man erzielen sollte für so einen Titel. Also im Ergebnis ist alles gut."

Anscheinend möchte der 46-Jährige seine Freundin aktuell aber nur in seinem Video und nicht bei Live-Auftritten neben sich haben: Bei seinem ersten Deutschland-Konzert in diesem Jahr durfte die 18-Jährige noch nicht mit auf die Bühne – und das, obwohl die 2.000 anwesenden Fans offenbar lauthals kundtaten, dass sie die Schülerin sehen wollen.

Instagram / wendler.michael Laura Müller im Mai 2019

ActionPress Michael Wendler, Schlagerstar

ActionPress Michael Wendler und Laura Müller auf Mallorca

