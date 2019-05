Nach 27 Jahren kommt Disneys Aladdin als Remake in die Kinos – dieses Mal jedoch nicht als animierte Version, sondern als Realverfilmung mit Will Smith (50) in der Rolle des Dschinni. Heute wie damals fasziniert das Märchen – aber warum? "Ich liebe Happy-Ends, ich liebe Liebesgeschichten, dass es arabisch ist, weil ich selbst Marokkanerin bin und es ist aus Tausendundeiner Nacht und erinnert mich natürlich an meine eigene Heimat", verriet Sängerin Senna (39) gegenüber Promiflash. Ihre Lieblingsfigur ist allerdings nicht Aladdin, sondern Dschinni – dieser Meinung sind auch Leonard Freier (34) und Felipe Simon, der Freund von GNTM-Girl Klaudia Giez (22). Riccardo Simonetti und Johanna Klum (38) mögen am liebsten Aladdins Schwarm: Prinzessin Jasmin!



