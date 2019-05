Pedro Capó (38) startet gerade international so richtig durch: Der puerto-ricanische Sänger wurde mit seinem Megahit "Calma" quasi über Nacht zum absoluten Star am Latino-Pop-Himmel. Obwohl sich der 38-Jährige erst an die ganze Aufmerksamkeit um seine Person gewöhnen musste, findet er in einem Interview mit Promiflash rührende Worte über seinen derzeitigen Erfolg: "Das ist alles, wovon ich je geträumt habe."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de