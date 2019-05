Selena Gomez (26) kann endlich wieder strahlen! Erst im Oktober erlitt die Schauspielerin einen schweren Nervenzusammenbruch und zog sich monatelang aus der Öffentlichkeit zurück. Beim Filmfestival in Cannes absolvierte die Beauty am Dienstag einen ihrer ersten Red-Carpet-Auftritte nach ihrer Auszeit. In einer figurbetonten Kombination aus Bustier und hochgeschlitztem Rock zog sie alle Blicke auf sich und wirkte dabei total selbstbewusst.

