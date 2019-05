Bereits Ende April meldete sich Selena Gomez (26) nach zehnmonatiger Abstinenz auf dem roten Teppich zurück: In einem tief ausgeschnittenen schwarzen Kleid zeigte sie zunächst beim WE Day California, wie gut ihr die Pause nach ihrem Nervenzusammenbruch getan hat. Und jetzt lieferte sie erneut zwei Auftritte mit absolutem Wow-Effekt ab! Beim Filmfestival in Cannes strahlte die Schauspielerin an einem Tag gleich zweimal in Weiß – bei der Premiere ihres neuen Films und wenig später beim Festival Galadinner!

Besonders mit dem Premieren-Look zu ihrem neuen Streifen "The Dead Don’t Die" von Regisseur Jim Jarmusch, zog Selena alle Blicke auf sich – und das, obwohl neben ihr Schauspielgrößen wie Tilda Swinton (58) und Chloe Sevigny (44) standen. Im sexy weißen Satin-Bustier und bodenlangen Rock mit raffiniertem Beinschlitz auf der linken Seite, setzte die 26-Jährige ihre weiblichen Kurven gekonnt in Szene. Mit ihrem knallroten Lippenstift und einem dramatischen Lidstrich sah Sel aus wie eine absolute Hollywood-Diva.

Doch damit war die Selena-Show am Dienstag noch nicht beendet! Für das Galadinner entschied sich die Leinwand-Schönheit für ein weißes Off-Shoulder-Minikleid. Das Make-up, der strenge Dutt sowie das elegante Collier und die silbernen Sandaletten, die sie schon bei der Filmpremiere trug, ließ die Künstlerin einfach gleich an.

Getty Images Selena Gomez im Mai 2019 bei Filmfestival in Cannes

Getty Images Jim Jarmusch, Sara Driver,Tilda Swinton, Luka Sabbat, Adam Driver und Selena Gomez 2019 in Cannes

Getty Images Selena Gomez im Mai 2019 bei Filmfestival in Cannes

Wie gefallen euch die Red-Carpet-Looks von Selena in Cannes? 884 Stimmen 798 Wow – sie sieht einfach unfassbar gut aus! 86 Ich bin überhaupt kein Fan von weißer Kleidung!



