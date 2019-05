Mia Rose Harrison (1) ist schon ein kleines Sprachtalent! Die Tochter von Sarah Nowak (27) und

Dominic Harrison (27) erreichte in den letzten Monaten den ein oder anderen Meilenstein – sie kann beispielsweise mittlerweile richtig gut laufen. Nun macht der Wirbelwind seine Eltern mit etwas anderem stolz – Mia sagt ihre ersten Worte! "Mia fängt gerade an zu sprechen. Man merkt seit ein paar Tagen, dass sie versucht, alles zu sagen und ich glaube, das dauert nicht mehr lange, bis sie gut sprechen kann", schwärmte die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin in ihrem YouTube-Video.



