Der US-Netzstar James Charles (19) hat fast drei Millionen Follower auf YouTube verloren! Ausgelöst wurde dieser noch nie dagewesene Abonnenten-Verlust von seiner einstigen Mentorin Tati Westbrook. Die Beauty-Bloggerin ist maßlos enttäuscht von dem 19-Jährigen, weil er zuletzt für eine Vitaminpillen-Marke Werbung gemacht hatte, die der direkte Konkurrent von Tatis eigener Vitamin-Linie ist! In einem 43-minütigen Realtalk-Video packt sie nun über ihren Ex-BFF aus und prangert noch weitere Fehltritte des homosexuellen Beauty-Gurus an. Zum Beispiel sei er respektlos und abgehoben und mache sich immer wieder offensiv an heterosexuelle Männer ran. Daraufhin schrumpfte sein Kanal um stolze 2,7 Millionen Abonnenten...



