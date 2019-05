Es ist die letzte Entscheidung vor der großen Live-Sendung im ISS Dome in Düsseldorf: Welche Germany's next Topmodel-Kandidatinnen kommen ins Finale der Castingshow? Aktuell noch im Rennen: Simone, Vanessa, Sayana, Alicija und Cäcilia. Doch nicht alle fünf können es bis zum Staffel-Showdown am 23. Mai schaffen. Promiflash nimmt die Top-Five noch einmal genauer unter die Lupe und checkt ihr Final-Potenzial!



