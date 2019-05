Taylor Swift (29) begeistert auf den Bühnen dieser Welt immer wieder mit ihrem tollen Body! Kaum zu glauben, dass sich die Sängerin nach eigener Aussage von strengen Dauerdiäten verabschiedet hat. Nachts hält sich die Blondine jedenfalls an kein Kalorien-Limit – allerdings ohne es zu wissen! Als hungrige Schlafwandlerin plündert Taylor ihren Kühlschrank. "Das ist weniger vergleichbar mit menschlichem Verhalten als mit einem Waschbären in einer Mülltonne", verrät sie in der Show von Ellen Degeneres (61).



