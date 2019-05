Tatjana machte von Beginn an kein Geheimnis aus ihrer Vergangenheit! Die Germany's next Topmodel-Kandidatin offenbarte schon in der ersten Folge der aktuellen Staffel, dass sie eigentlich als Junge zur Welt gekommen sei. Durch drei geschlechtsangleichende Operationen wurde aus ihr eine Frau, doch als Transgender-Model muss sich die Leipzigerin auch mit den negativen Seiten des Ruhms auseinandersetzen: Sie wird in den sozialen Medien oft extrem angefeindet! Davon will sich die 21-Jährige aber nicht unterkriegen lassen, wie sie Promiflash versichert: "Sobald ich die ersten schlechten Worte lese, mache ich dann weiter und schon steht die nächste schöne Nachricht da."



