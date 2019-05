Das gab es noch nie! Vergangenen Donnerstag verkündete Modelmama Heidi Klum (45)

ihre Entscheidung: Sayana, Cäcilia und Simone sind in der kommenden Woche im großen Germany's next Topmodel-Finale mit dabei. Auch Kandidatin Vanessa wurde in die nächste Runde geschickt, entschied sich aber völlig überraschend dagegen und stieg freiwillig aus. Im Finale in Düsseldorf werden dann nur noch die verbliebenen drei Mädchen um den begehrten Titel kämpfen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de