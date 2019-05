Familie und Fans trauern: Grumpy Cat ist tot! Die vermeintlich schlecht gelaunteste Katze der Welt ging mit ihrem mürrischen Gesichtsausdruck in die Netz-Geschichte ein. Satte 2,5 Millionen Follower zählte die kultige Samtpfote auf Instagram. Die Fans des berühmten Fellknäuels müssen nun allerdings eine traurige Nachricht verkraften: Grumpy hat die Folgen einer Harnwegsinfektion trotz professioneller ärztlicher Versorgung nicht überstanden, wie die Besitzer des Vierbeiners auf dem Insta-Profil ihres verstorbenen Kätzchens mitteilten. "Sie verstarb friedlich am Dienstagmorgen, den 14. Mai, zu Hause in den Armen ihrer Mami Tabatha", heißt es weiter.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de