Feilt sie etwas schon an ihrer Karriere? Im Juni wird North West (5) erst süße sechs Jahre alt, aber offenbar bereitet sich die Tochter von Kim Kardashian (38) und Kanye West (41) bereits fleißig darauf vor, eines Tages in die Fußstapfen ihrer mega-erfolgreichen Eltern zu treten. Auf Instagram veröffentlichte Mama Kim vor Kurzem einen Videoclip, in dem North zum Hit "Old Town Road" von Lil Nas X und Billy Ray Cyrus (57) eine Hammer-Performance abliefert!



