Pietro Lombardi (26) ist total verknallt – und seine Angebetete ist keine Unbekannte! Seit über zwei Jahren geht der einstige DSDS-Gewinner allein durchs Leben. Wie er nun mit einem Augenzwinkern verriet, habe er seine persönliche Traumfrau jedoch längst gefunden: Am liebsten würde der 26-Jährige Sängerin Selena Gomez (26) heiraten. Bei einem Auftritt in der Faisal Kawusi Show startete er einen Aufruf an die Schauspielerin: “Die Chance, dass du das siehst, ist nicht hoch. Nicht mal zufällig siehst du das. Aber ich liebe dich – und wenn du mal Zeit hast, würde ich dich gerne auf einen Drink einladen.”



