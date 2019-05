Die Gerüchte um Vanessa Stanat, von denen Promiflash schon vor der 15. Germany's next Topmodel-Folge Wind bekam, haben sich bewahrheitet. Am Donnerstag verkündete die rothaarige Beauty, dass sie – trotz ihrer Qualifikation – nicht am Finale der Show teilnehmen wolle. Auf Instagram gab sie wenig später zu: Diese Entscheidung habe sie sich nicht leicht gemacht. Trotzdem: "Es ist noch viel zu früh, um über die Gründe zu sprechen oder den Grund."



